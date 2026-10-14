В BMW нашли еще одну причину отказаться от "механики"

Руководство BMW и его подразделение M неоднократно заявляли о намерении сохранить механические коробки передач в своей линейке хотя бы на некоторых моделях. Однако в интервью BMW Blog руководитель BMW M Фрэнк ван Мил озвучил еще один аргумент против "механики", который может показаться неочевидным: распространение "мягкогибридных" силовых установок.

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По словам ван Мила, интеграция механической коробки передач с такими установками крайне сложна с инженерной точки зрения, и он не стал вдаваться в детали.

Хотя глава BMW M не подтвердил окончательное решение об отказе от трехпедальных моделей, он также не исключил возможности сохранения механических коробок в будущем. Ван Мил подчеркнул, что в BMW осознают наличие спроса на такие автомобили со стороны энтузиастов и понимают, что это "эмоциональный вопрос".

У нынешнего поколения BMW M3 имеются модификации с МКПП, но, по версии издания, со сменой поколений, намеченной на 2028 год, концерн окончательно перейдет на "автоматы".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что BMW радикально изменит подход к разработке своих автомобилей.