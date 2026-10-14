Citroen планирует возродить фургон Fourgonette на базе хетчбэка 2CV

Компания Citroën рассматривает возможность вернуть на рынок классический фургон Fourgonette, который когда-то строился на базе легендарной модели 2CV. На Парижском автосалоне марка показала концепт такого фургона, сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Оригинальный Fourgonette выпускался с 1951 по 1978 год и был рабочей машиной для тысяч французских предпринимателей. Новый концепт устроен просто: передняя часть взята у электрического концепта 2CV, а вместо задних сидений установлен квадратный грузовой отсек. Загружать вещи можно через распашные задние двери или через откидную панель сбоку. От хетчбэка фургону не досталась только откидная крыша.

Пока Citroën не подтвердила, что фургон пойдет в серию. Хетчбэк 2CV должны начать выпускать в 2028 году, а Fourgonette в компании называют «проектом для души» и официального решения по нему еще нет.

© Citroën

© Citroën

© Citroën

Если фургон все же доберется до конвейера, он может оказаться выгоднее обычного ë-Berlingo. Тот стоит от € 24 тыс., а хетчбэк 2CV обещан примерно за € 15 тыс. Правда, ради такой цены придется смириться с небольшой батареей: фургон рассчитан на короткие городские поездки, где большой запас хода не нужен.

Салон Citroën не показала, но, скорее всего, он будет таким же простым, как у концепта 2CV, с базовыми сиденьями и простым рулем. Глава Citroën и DS Ксавье Шардон назвал оригинальный Fourgonnette не просто рабочей лошадкой, а частью повседневной жизни. По его словам, у этой машины было то, чего не хватает большинству коммерческих автомобилей, — душа.