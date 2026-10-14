Верховный суд защитил гражданина, который оказался за рулем в нетрезвом виде

Верховный суд не стал лишать прав нетрезвого автовладельца, который оказался за рулем машины не по своему желанию. Он даже пытался помочь сотрудникам полиции. Но дело возбудили именно на него.

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Произошло это в Нижнем Новгороде. Некто гражданин Котков сильно погулял в компании друзей. Его машину остановил сотрудник Дорожно-патрульной службы. Но за рулем сидел не он, а его приятель. Приятеля увели в машину ДПС. А оставшемуся рядом с транспортным средством инспектору не понравилось, что она своими выхлопными газами загрязняет воздух. Он попросил машину заглушить.

Котков перелез с пассажирского сиденья на водительское место. И тут произошло неожиданное: машина после поворота ключа не заглохла. Сигнализация была настроена так, что некоторое время двигатель работает. Это, кстати, делается довольно часто на дизельных авто, чтобы охладить двигатель и продуть турбину.

Однако оказавшийся за рулем человек успел снять машину с ручника и поставить на первую скорость. Машина дернулась и прокатилась несколько сантиметров (согласно данным суда) вперед.

Инспектор тут же решил проверить якобы водителя на трезвость. Но тот от такой процедуры отказался.

Пока все это происходило, реальный водитель быстренько скрылся в неизвестном направлении. Как следует из пояснений самого Коткова, данных в суде, инспектор предложил ему два варианта: или он находит водителя, или его привлекают к ответственности за управление в нетрезвом виде. Но он на это не согласился.

Как следует из данных дела, в машине были не только водитель и Котков, но и другие их знакомые, которые показывают, что Котков сидел на заднем сиденье и только по требованию инспектора пересел на водительское кресло, чтобы заглушить машину.

На видеозаписи с камеры магазина рядом видно, как Котков пересаживается с пассажирского места на место водителя.

Тем не менее инспектор в протоколе написал, что водитель выжал сцепление, снял машину с ручного тормоза, перевел рычаг переключения передач на 1-ю скорость, то есть "оказал на автомобиль целенаправленное воздействие, в результате которого транспортное средство переместилось".

Однако, как указал Верховный суд, совершенно непонятно, по какой причине, если сотрудники ГИБДД видели, что человек нетрезв, они допустили его за руль и не препятствовали дальнейшим действиям.

Не дана оценка тому, что автомобиль просто дернулся. Согласно данным суда, он проехал несколько сантиметров. Также не дана оценка тому, что пока машина двигалась по дороге, за рулем сидел вовсе другой человек. Поэтому ВС решил вернуть дело на новое рассмотрение в районный суд.

Как сообщил "РГ" юрист Лев Воропаев, это классический способ получения еще одной "палки". То есть выявления нарушения, которого не было. Это провокация нарушения.

И таких случаев множество. Попросить водителя переставить машину на несколько метров, хотя явно видно, что он не трезв. А то и попросить оттолкать машину в сторону. А это тоже считается управлением авто.