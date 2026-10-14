Топливо в Москве опять прибавило в цене: во сколько теперь обходится заправка

МТА: с 5 по 12 октября бензин АИ-92 в Москве подорожал на 38 копеек.

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Очередная неделя принесла столичным автомобилистам свежие цифры на стелах АЗС. Почти все виды топлива снова прибавили в цене, хотя темпы роста оказались скромнее, чем семью днями ранее. Данные об этом обнародовала Московская топливная ассоциация (МТА).

Начнем с самого востребованного бензина. Средневзвешенная стоимость АИ-92 за период с 5 по 12 октября поднялась на 38 копеек – с 71,68 до 72,06 рубля за литр. Чуть меньше прибавил АИ-95: плюс 37 копеек, в итоге литр теперь стоит в среднем 78,53 рубля (раньше – 78,16).

Премиальный АИ-100, напротив, замер. После резкого скачка на предыдущей неделе его цена не сдвинулась ни на копейку и осталась на отметке 104,67 рубля. Дизельное топливо подорожало на 31 копейку – с 82,33 до 82,64 рубля за литр.

Если оглянуться на неделю назад, картина была куда тревожнее для кошелька. В период с 28 сентября по 5 октября АИ-92 и АИ-95 прибавили по 73 копейки за литр, а АИ-100 – сразу 74 копейки.

Зато дизель тогда почти не шелохнулся: рост составил всего три копейки. Нынешняя неделя, по сути, поменяла роли – теперь активнее дорожает именно «тяжелое» топливо, а бензиновая часть замедлилась.

Правда, расслабляться рано: за две недели суммарный прирост по основным маркам все равно получился заметным. Приведенные МТА значения – это средневзвешенные цены по заправкам Москвы и Подмосковья, так что на отдельных АЗС цифры могут отличаться от этих средних.

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