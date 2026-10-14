Honda Vezel из Японии и Китая предлагают в России от 1,59 млн рублей

Honda Vezel доступен российским покупателям сразу в двух вариантах поставки — из Японии и Китая. Японские автомобили имеют правый руль, китайские — левый. Как сообщает «Автоновости дня», минимальная цена кроссовера начинается с 1,59 млн рублей.

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За эту сумму компания из Владивостока предлагает привезти под ключ новый японский Vezel с правым рулем. В комплектацию входят климат-контроль, мультируль, медиасистема с сенсорным экраном, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и несколько USB-разъемов, включая Type-C. Также заявлены электропривод зеркал, тканевая отделка салона и двухцветные легкосплавные диски.

У большинства японских машин технические характеристики совпадают: атмосферный двигатель объемом 1,5 литра развивает 118 л. с., работает вместе с вариатором и передает тягу на полный привод. Другие приморские продавцы оценивают такие автомобили минимум в 1,7 млн рублей. Верхняя планка в объявлениях достигает 2 млн рублей и выше.

Китайские Vezel в основном поставляют с передним приводом и левым рулем. Их оснащают 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 124 л. с. и вариатором. Во Владивостоке новый кроссовер без пробега можно заказать от 1,9 млн рублей, в Благовещенске его стоимость начинается с 2,25 млн, в Новосибирске и Александрове — с 2,3 млн, в Ижевске — с 2,42 млн, а в Красноярске — с 2,45 млн рублей.

Новые автомобили из наличия стоят 2,38 млн рублей в Уссурийске и 2,39 млн в Хабаровске. В Красноярске за них просят 2,45 млн, в Иркутске — 2,6 млн, в Чите и Находке — 2,7 млн рублей. Уже доставленный и растаможенный Vezel оценивают в Екатеринбурге и Новосибирске в 2,85 млн рублей, а в Пензе — в 2,9 млн.

Указанные суммы взяты из открытых объявлений и соответствуют ценам продавцов на момент публикации. При заказе автомобиля окончательная стоимость может измениться из-за курса валют, расходов на доставку, таможенной стоимости, утилизационного сбора и других условий. Ранее Honda Vezel включили в рейтинг самых надежных автомобилей Китая, подготовленный местным подразделением американского аналитического агентства J.D. Power: в своем классе модель показала минимальное число проблем на 100 машин.