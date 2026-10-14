Убегающий от полиции малолетний питбайкер случайно спрятался в авто гаишника

В Новокузнецке несовершеннолетний питбайкер случайно спрятался в автомобиле сотрудника ГИБДД, когда убегал от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В Новокузнецке малолетние нарушители устроили массовый заезд по городу на своих мини-мотиках, но быстро стали целью патрульных экипажей ДПС. Конечно, всех любителей шумной езды быстро задержали, кроме одного. Он бросил байк у торгового центра и пытался сбежать», – говорится в публикации.

Нарушитель попытался скрыться от погони необычным способом: он остановил проезжавший мимо автомобиль и попросил водителя спрятать его. Мужчина согласился и пустил беглеца в салон. Однако, оказавшись внутри, питбайкер понял, что попал в безвыходную ситуацию — на заднем сиденье лежала полицейская фуражка.

Сотрудником, согласившимся подвезти нарушителя, оказался инспектор Госавтоинспекции, который находился в отпуске и ехал по личным делам. Он сообщил коллегам, что питбайкера задержали. Вскоре его доставили в отдел, где составили 13 административных протоколов. Транспорт изъяли и поместили на штрафстоянку, а матери гонщика выписали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее полицейский запрыгнул в окно автомобиля пьяного гонщика и попал на видео.