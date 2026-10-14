В России начались продажи доступных электрокроссоверов: от 2,2 млн рублей

В Россию благодаря параллельному импорту начали поставлять компактный электрический кроссовер Leapmotor A10. Как удалось выяснить "Российской газете", экземпляр из наличия оценивают в 2 200 000 рублей.

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Leapmotor A10 предлагает широкий спектр опций: электрическая регулировка водительского кресла, подогрев передних сидений, бесключевой запуск, встроенный видеорегистратор, USB-разъемы и 12-вольтовая розетка. Для пассажиров второго ряда предусмотрен складной столик и подстаканник.

Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью, парковочными датчиками, адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора. Центральная часть передней панели занимает мультимедийный экран с диагональю 14,6 дюйма.

Технически все экземпляры имеют безальтернативную силовую установку. Передний электродвигатель развивает 122 лошадиные силы. Разгон до 100 километров в час занимает 10,6 секунды, а максимальная скорость составляет 160 километров в час.

Аккумуляторная батарея емкостью 53 кВт*ч обеспечивает запас хода до 505 километров. Габариты машины: длина - 4270 миллиметров, ширина - 1810 миллиметров, высота - 1635 миллиметров.

Leapmotor был создан в 2017 году, а в 2023-м марка заручилась поддержкой глобального концерна Stellantis.

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