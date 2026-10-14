Seat не хочет умирать: решение о ликвидации бренда пока не принято

В начале осени концерн Volkswagen объявил о намерении прекратить производство автомобилей Seat в ближайшие годы, сосредоточившись на развитии Cupra. Однако, как заявил глава испанского бренда Маркус Хаупт в интервью Autocar, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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Хаупт подчеркнул, что компания рассматривает различные сценарии развития событий и пока не выбрала единый путь. По его словам, решение будет зависеть от нескольких факторов: изменений в европейском законодательстве, регулирующем выбросы вредных веществ, ситуации на рынке, покупательской активности, геополитической обстановки и темпов перехода на электромобили.

Несмотря на неопределенность, Хаупт отметил, что бренд Seat остается жизнеспособным. В Испании, например, Seat Ibiza остается самым продаваемым автомобилем, а рыночная доля марки на некоторых европейских рынках продолжает расти. Volkswagen готов инвестировать в развитие Seat, что приведет к появлению мягких гибридных силовых агрегатов у моделей Ibiza и Arona.

За первые девять месяцев 2026 года совокупные продажи марок Seat и Cupra снизились на 1,4% и составили 433,5 тысячи автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что глава Volkswagen просит ЕС спасти европейский автопром.