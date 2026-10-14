Продажи Zeekr за 9 месяцев выросли в России на 83%

За первые 9 месяцев на российский учет встало 4264 новых автомобилей Zeekr. Это на 83% больше, чем а январе-сентябре прошлого года (2330 шт). Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

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Рост продаж обеспечивают две новых гибридных модели. С начала года продано 2915 автомобилей Zeekr 9Х и 1087 единиц Zeekr 8Х. Продажи бывшего отдела электрокара Zeekr 001 снизились на 84% до 187 единиц.

Отмечу также, что в сентябре было продано 868 автомобилей Zeekr, что почти в три больше раза (+186%), чем в сентябре прошлого года. Лидером стала модель Zeekr 8Х (522 шт).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи доступных электрокроссоверов.