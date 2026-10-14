УАЗ показал процесс сборки нового внедорожника "Патриот"

Пресс-служба Ульяновского автозавода опубликовала в своем канале видео процесса сборки обновленного "Патриота".

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На кадрах можно увидеть, как вклеивают лобовое стекло, устанавливают оптику и другие элементы. Процесс максимально автоматизирован.

Напомним, что запуск рестайлинговой версии "Патриота" на российском рынке ожидается до конца года.

Ключевое новшество - двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с. Он будет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач. Такая же КПП предусмотрена для версий с бензиновым мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. К 2028 году у автомобиля должен появиться "автомат".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что УАЗ переписал прайс-листы на весь модельный ряд.