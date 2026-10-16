На подходе большой лифтбек Volkswagen ID.Aura L5: фото и первые характеристики

Новая пятидверка Volkswagen разработана в первую очередь для китайского рынка. Это электрокар, в продажу он может поступить до конца текущего года.

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Еще в 2025-м совместное предприятие FAW Volkswagen представило в Китае концепт легковушки под названием ID.Aura. Считалось, что именно этот прототип перевоплотится в первую серийную модель «новой эпохи» от СП, созданную с учетом предпочтений китайской публики. Однако первенцем стал электрический кроссовер Volkswagen ID.Aura T6, он вышел на рынок в конце лета текущего года. Так вот теперь готова и легковушка – ее сертификат появился в свежем каталоге Минпрома КНР, одновременно сам производитель распространил несколько фирменных изображений. Это лифтбек Volkswagen ID.Aura L5, он тоже представляет собой электрокар.

В плане дизайна экстерьера серийная пятидверка многое переняла от прошлогоднего шоу-кара. И обе же легковушки внешне перекликаются с кроссовером. Лифтбеку VW ID.Aura L5 оставили протянувшуюся во всю ширину передка светодиодную плашку, которая выполняет роль дневных огней, рельефные боковины и монофонарь. Товарная версия также получила компактные блоки фар и полускрытые ручки дверей. Сами двери – безрамочные. В дорогих комплектациях есть автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина Volkswagen ID.Aura L5 равна 4883 мм, ширина в зависимости от версии – 1881 или 1915 мм, высота – 1506 мм. Колесная база – 2820 мм против 2836 мм у кроссовера. Лифтбеку положены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

Интерьер на отдельных фото еще не продемонстрировали. Но и на имеющихся картинках видно, что, как и паркетник, лифтбек имеет крупный планшет мультимедийной системы. Объем багажника ID.Aura L5 пока не раскрыт.

Лифтбек сертифицирован с 211-сильным электромотором. Вероятно, как и у паркетника VW ID.Aura T6, двигатель установлен на задней оси (у кроссовера мотор мощнее – 231 л.с.). А еще в документах Минпрома заявлена версия с двумя электромоторами с разными индексами (второй – тоже на 211 л.с.). Но пока непонятно – то ли это просто разные поставщики, то ли у лифтбека есть полноприводная модификация. К слову, кроссовер семейства Aura исключительно заднеприводный. Батарея в сертификате лифтбека не указана. Паркетник ID.Aura T6 предложен с аккумулятором емкостью 59,9 или 77,5 кВт*ч.

Скорее всего, в продажу электрический лифтбек Volkswagen ID.Aura L5 поступит уже в этом году. Больше подробностей должно появиться в ближайшее время.