В Казахстане начнут собирать новейший Skoda Kodiaq 4х4. Портал Kolesa.kz выяснил: в локальной базе появился сертификат Одобрения типа транспортного средства на Kodiaq второго поколения. В документе указано, что новинка Skoda будет выпускаться на конвейере костанайского завода крупноузловым методом. В Казахстане предложат кроссовер с традиционной техникой: бензиновым турбомотором 2.0, 7-ступенчатым преселективным «роботом» и полным приводом.

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Skoda Kodiaq второго поколения продаётся в Европе с начала года, а публичная премьера состоялась прошлой осенью. В Казахстане появится вариант с безальтернативной техникой: турбочетвёркой 2.0 TSI (190 сил, 320 Нм), коробкой передач 7-DSG и полным приводом с муфтой сзади. Почти идентична начинка у модели уходящего первого поколения.

О комплектациях и ценах новинки судить рано, но актуальный Skoda Kodiaq доступен в трёх фиксированных комплектациях по цене от 17,5 до 20,0 миллиона тенге (3,5-4,0 миллиона рублей). Нет сомнений, что новое поколение кроссовера окажется дороже. Вероятно, у моделей казахстанской сборки будет выбор между пяти- и семиместным салоном, а базовая комплектация окажется богатой по европейским меркам.

Из сертификата ОТТС следует, что казахстанские Skoda Kodiaq будут оснащаться вентилируемыми креслами с массажем, электронной блокировкой заднего дифференциала, проекционным экраном и полным комплектом «тёплых» опций. Для россиян локализация чешской новинки в Казахстане может быть интересна, ведь соседняя страна входит в Таможенный союз.