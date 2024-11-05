Volkswagen анонсировал новый доступный кроссовер Tera

Компания Volkswagen раскрыла название новой модели, которая ранее фигурировала как A0-SUV или Project 246, и опубликовала её первые тизеры. Это кроссовер, получивший название Tera, будет играть в "горячем" сегменте доступных "паркетников", в котором в том числе представлен и Renault Kardian, ставший заменой дешёвого Sandero Stepway.

Кодовое обозначение проекта указывает на версию модульной платформы MQB-A0, которая роднит Volkswagen Tera с моделями Polo, T-Cross, Nivus и Virtus. Известно, что в модельной иерархии производителя Tera расположится ниже Nivus и T-Cross, поэтому длина кузова будет в пределах четырех метров. Размер колёсной базы будет таким же, как у "Поло" - 2566 мм.

В качестве двигателя выбран литровый TSI в конфигурации 116 л.с., который в базовой версии будет агрегатироваться МКП, альтернативой станет 6-ступенчатый "автомат".

Выпуск модели наладят в Таубате, Бразилия. Конкурентами Volkswagen Tera станут Fiat Pulse стоимостью 107 990 до 138 990 реалов, Renault Kardian с ценником от 106 990 до 138 990 реалов (1,8-2,35 млн рублей).