Представлен рестомод Maserati Shamal

Итальянская фирма выпустит современную версию купе Maserati Shamal 1990-х годов. Рестомоды MA-01 Biturbo Shamal будут строить на базе недорогих Biturbo и оснащать силовым агрегатом от Ghibli S. Тираж двухдверки составит 33 экземпляра, а цена превысит полмиллиона евро.

© Motor.ru

В 2020 году Maserati решила сыграть на ностальгических чувствах поклонников и раззадорила их анонсом рестомода одной из знаковых моделей — купе Shamal (1990−1996). Проект под названием Rekall так и остался нереализованным, хотя на эскизах всё выглядело довольно неплохо. Теперь ту же самую идею подхватила фирма Modena Automobili. Её MA-01 Biturbo Shamal заявлен как мелкосерийная дорожная модель стоимостью от 585 тысяч евро. Строить рестомоды будут на базе Maserati Biturbo 1983 года, что объясняется их доступностью.

© Maserati

Визитной карточкой машин станет узнаваемый дизайн, за которым скрывается серьёзный объём работ. Это и новый кузов из стали и углепластика, и улучшенная аэродинамика, и, разумеется, новая светотехника. Подвески тут — Макферсоны спереди и косые рычаги сзади. Тормоза собраны на компонентах Brembo. Под слегка горбатым капотом ожидаешь увидеть битурбомотор V8, как у оригинального Shamal, однако именно здесь авторы отступили от исходника.

© Maserati

Выбор был сделан в пользу «шестёрки» 3.0 (500 л.с., 550 Нм) — такие двигатели ставили на Maserati Ghibli S. От седана рестомоду также достался скорострельный восьмидиапазонный автомат ZF, полуоси, карданный вал и задний дифференциал. Существенный прирост мощности (у Shamal — 326 л.с. и 431 Нм) позволил уменьшить время разгона до «сотни» с 5,3 до 5 секунд ровно и увеличить максимальную скорость с 270 до 290 километров в час.

© Modena Automobili

© Modena Automobili

© Modena Automobili

© Modena Automobili

В салоне MA-01 Biturbo Shamal обещают сочетание комфортабельности гран-турера с уклоном в спортивную эстетику. Штатные передние кресла заменят на Recaro Classic LX с регулируемыми подголовниками и эргономичным профилем. Задние отреставрируют и заново перетянут. Рестомоду достанется новая цифровая «приборка», медиасистема и климатическая установка. Но в качестве отсылки к прошлому обещают сохранить оригинальные аналоговые часы.

© Modena Automobili

© Modena Automobili

© Modena Automobili

Тираж купе составит 33 экземпляра. Сборка первого с последующей сертификацией будет завершена в начале 2025 года. В зависимости от пожеланий клиента на постройку одной такой машины будет уходить 8−10 месяцев. Кстати, обычные Shamal хоть и нечасто, но появляются в продаже. В среднем они меняют владельцев за 72 тысячи долларов.