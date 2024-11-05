Дорожные камеры будут предупреждать о нарушении ПДД

Водителям больше не придётся три недели ждать уведомления о превышении скорости.

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Автоматические системы фотовидеофиксации на дорогах должны не только замечать превышение скорости, но и мгновенно уведомлять об этом водителей. Соответствующее предложение рассмотрит Госдума РФ, рассказал в своём Telegram-канале депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Как пояснил чиновник, оборудовать дорожные камеры красным сигналом не так уж сложно. При этом мера будет очень полезной, поскольку автомобилист будет мгновенно уведомлен о нарушении правил и вернётся в допустимый скоростной режим. За рубежом подобная практика применяется достаточно давно.

«Сигнал психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем в момент превышения скорости и быть более внимательным при дальнейшем движении», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас уведомление о превышении скорости приходит водителю вместе с заказным письмом о штрафе или документом на «Госуслугах» — спустя 18-20 дней после нарушения ПДД. Но оплату административного наказания отводится 60 дней с даты выпуска постановления.