В РФ наладят производство батарей для электрокаров

К 2026 году в стране построят две гигафабрики.

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В ближайшие два года в России запустят два завода по выпуску аккумуляторов для экологически чистых машин или так называемые гигафабрики. Собственником обоих предприятий выступит госкорпорация Росатом, сообщает ТАСС.

Как рассказала президент топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, первая гигафабрика на 50 тысяч батарей в год будет построена в Калининградской области в 2025 году. Строительство площадки уже началось. Второе предприятие с аналогичными производственными мощностями появится к концу 2026 году в Москве.

«В итоге в конце 2026 года Росатом будет выпускать на 100 тысяч электромобилей батарей в год», — рассказала топ-менеджер.

Запуск фабрик по выпуску тяговых батарей обеспечит российский рынок отечественными компонентами для электрокаров и создаст рабочие места в регионах на 1500 человек. Кроме того, как ожидают в Росатоме, этот шаг поспособствует развитию электромобильности в России.

По данным «Автостата», доля легковых электрифицированных машин на сегодняшний день составляет 0,11% об всего парка легковушек в стране.