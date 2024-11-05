Geely представила супергибрид Galaxy Starship 7

В Китае презентовали одну из самых дальнобойных гибридных машин в мире.

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Компания Geely показала новый кроссовер Starship 7, построенный на новейшей гибридной платформе. На одном баке и полностью заряженной батарее автомобиль способен проехать до 1430 км, рассказала пресс-служба производителя.

Гибридная «тележка» нового поколения NordThor 2.0 включает в себя 1,5-литровый двигатель с рекордно высоким термическим КПД — 46,5%. Расход топлива составляет всего 2,9 литра на 100 км, а запас хода на одной электротяге достигает 150 км. Мощность силовой установки в Geely не разглашают, но известно, что с места до 100 км/ч Starship 7 разгоняется за 7,5 секунды.

Габариты кроссовера составляют 4740x1905x1685 мм при колёсной базе 2755 мм. Передняя часть отличается двухэтажной светотехникой — в ширину капота установлена светодиодная полоса с дневными ходовыми огнями, а в верхнюю часть X-образного бампера встроены фары. При этом машина лишена радиаторной решётки — для охлаждения мотора предназначены отверстия вокруг фар.

Кузов имеет выштамповки как сбоку, так и сзади, причём «углубление» для номерного знака на багажной двери напоминает аналогичное решение на Porsche Cayenne. Задний монофонарь стал чуть тоньше по сравнению с предыдущими моделями Galaxy и больше не направлен вниз к задним крыльям.

Салон оборудован цифровой приборной панелью и 14,6-дюймовым экраном мультимедийного комплекса. Кроме того, имеется проекционный дисплей на 13,8 дюймов и 16 динамиков аудиосистемы. Все сиденья оборудованы обогревом и функцией массажа.

Предзаказ Geely Galaxy Starship 7 откроется уже 8 ноября. В продажу гибрид поступит в течение 2025 года.