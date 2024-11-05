Suzuki показала первый электрокар в истории марки

«Зелёный» кроссовер e Vitara официально представлен широкой публике.

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В мировом автопроме стало больше на одну компанию, в модельном ряду которой есть как минимум одна машина на электротяге. Японская марка Suzuki, ведущий игрок в сегменте городских автомобилей, выпустила кроссовер e Vitara.

Впервые концепт-кар e Vitara был показан ещё в октябре 2023 года. Визуально предсерийный прототип не отличается от демонстрационного образца. Широкие колёсные арки, высокие бампера и угловатые формы кузова придают автомобилю весьма брутальный вид.

При этом электромобиль больше по габаритам в сравнении с гибридной Vitara, впервые поступившей в продажу в 2022 году. Его длина составляет 4275 мм (+100 мм), ширина — 1800 мм (+25 мм), высота — 1635 мм (+25 мм). Колёсная база выросла сразу на 200 мм — до 2700 мм. Заявленный дорожный просвет составляет 180 мм. Электрокар «обут» в 18-дюймовые колёса.

Машина будет доступна как в полноприводном варианте, так и в переднеприводном. Мощность версии 4x4 составит 183 «лошади», тогда как отдача с трансмиссией только на передние колёса равна 174 силы. Ожидается, что переднеприводный e Vitara сможет проезжать на одной зарядке до 320 км, а дальнобойность полноприводной версии достигнет 400 км.

Первый электрокар Suzuki поступит в продажу летом 2025 года. Ориентировочная стоимость — 38,9 тысяч долларов или 3,7 млн рублей по нынешнему курсу.