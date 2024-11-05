Власти сочли опасным предупреждение о превышении скорости

Красный маячок на обочине будет отвлекать водителей.

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Моментальное уведомление автомобилистов о нарушении скоростного режима создаст угрозу безопасности дорожного движения. К такому выводу пришло правительство РФ, изучив соответствующий законопроект, пишет ТАСС.

Идею на рассмотрение в Госдуму внёс депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Чиновник предложил оборудовать автоматические дорожные камеры сигналом красного цвета, который будет предупреждать автомобилистов о превышении скорости.

«Реализация законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения. Подача сигнала красного цвета будет отвлекать водителя от управления», — говорится в ответе кабмина РФ.

В правительстве отметили, что обязательное обозначение мест размещения дорожных камер играет роль подобного предупреждающего сигнала. Кроме того, установка маячков приведёт к дополнительной нагрузке на бюджеты регионов, а источники и порядок исполнениях этих финансовых обязательств в документе не прописан.

Законопроект не отклонён, но, как говорится, в заключении, нуждается в значительной доработке.