SsangYong вернется в Россию под новым названием

Корейский автопроизводитель возобновит поставки в нашу страну впервые с 2015 года.

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Южнокорейский автопроизводитель кроссоверов и внедорожников SsangYong возвращается на российский рынок. «Корейцы» будут поставляться в нашу страну под новым наименованием KG Mobility (KGM). Официальным дилером выступит АО «РЭКС Моторс», сообщает пресс-служба фирмы.

Как рассказал российский дистрибьютор бренда, в настоящее время автомобили экс-SsangYong проходят сертификацию для разрешения к продажам на отечественном рынке. Параллельно идёт активное формирование дилерской сети, которая будет представлена во всех крупных городах России.

Модельный ряд KGM пока не анонсирован. Ожидается, что российским клиентам будет доступны как полноприводные внедорожники и кроссоверы, так и переднеприводные. Старт продаж запланирован на первый квартал 2025 года.

SsangYong ушёл из России ещё в 2015 году, а спустя пять лет объявил о банкротстве. В 2022 году компания была продана южнокорейскому конгломерату KG Group и получила название KG Mobility. В настоящее время в линейке бренда представлены кроссоверы Rexton, Tivoli, Tivoli XLV, Korando, Torres, Actyon и пикап Musso.