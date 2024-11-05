На ж/д переездах в России усилят видеонаблюдение

На пересечении с железными дорогами станет больше камер фотовидеофиксации.

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Министерство транспорта РФ усилит мониторинг передвижения автомобилей через железнодорожные пути. Автоматическими дорожными камерами оборудуют переезды, на которых сейчас нет автоматических устройств, фиксирующих нарушения, пишет газета «Коммерсантъ».

Комплексами фотовидеофиксации оснастят ж/д пути, где за последние 12 месяцев произошла хотя бы одна авария. Также в обязательном порядке камеры установят на нерегулируемых пересечениях, где нет шлагбаумов и не предусмотрены посты дежурных по переезду.

Согласно действующим нормам, камеры на железнодорожном переезде ставят, если на этом участке за последние три года произошло больше двух ДТП с пострадавшими. Штраф за нарушение правил движения на железнодорожных переездах — 5000 рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев. Под нарушениями, помимо проезда на красный свет и в зоне видимости поезда, подразумевается самостоятельное поднятие шлагбаума, остановка на рельсах и их пересечение вне установленного места.

По сведениям МВД, на сегодняшний день в России насчитывается 14,6 тысяч действующих железнодорожных переездов. Сколько из них оборудованы фиксирующими камерами, не сообщается.