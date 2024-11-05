Штраф за «громкие» автомобили хотят ужесточить

Денежное наказание за слишком шумный выхлоп и громкую музыку в машине может вырасти в 40 раз.

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Госдума РФ рассмотрит законопроект об увеличении штрафа для автомобилистов, нарушающих тишину. Административное наказание предложено ужесточить в десятки раз, передаёт ТАСС со ссылкой на текст документа.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, общество нуждается в комфортной городской среде, тишине и спокойствии, особенно в вечернее и ночное время. Многие граждане регулярно жалуются на лихачей, которые любят погромче включить музыку в машине и устанавливают тюнинговые выхлопные системы. Нынешний штраф в размере 500 рублей, по мнению чиновников, эту проблему никак не решает.

«В случае принятия законопроекта административный штраф на граждан составит 20 тысяч рублей и будет отвечать актуальной ситуации в обществе», — говорится в документе, разработанном депутатами Госдумы от ЛДПР.

Штраф для шумных автомобилистов появился в России только летом нынешнего года. Уровень шума двигателя и музыки — до 96 децибел для легковушек и до 100 децибел для грузовиков и автобусов — сотрудники ГАИ замеряют с помощью специального сертифицированного прибора.