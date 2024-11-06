Раскрыты подробности о российской версии кроссовера Soueast S07

Новинка получит одну моторную комплектацию и два варианта привода.

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К выходу на российский рынок готовится среднеразмерный кроссовер Soueast S07. Продажи стартуют в ближайшее время, а пока китайская автомобильная компания рассказала о технических подробностях и комплектациях паркетника.

Фактически S07 — это обновлённая версия Jetour X70 Plus, который официально продаётся в России с октября прошлого года. Как и оригинальная модель, кроссовер оснащён 1,6-литровым турбомотором. Полноприводный вариант получил 8-ступенчатый классический «автомат», а версия с приводом на передние колёса оснащена 7-ступенчатым «роботом».

Российским клиентам автомобиль предлагается в двух комплектациях — Comfort и Premium. В обоих оснащениях в салоне имеется цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма и дисплей мультимедийной системы с подключением устройств через Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

В базовой версии Comfort предусмотрены 18-дюймовые колёсные диски, панорамная крыша с люком, светодиодная оптика и рейлинги на крыше. Из опций имеются бесключевой доступ и «зимний» пакет с обогревом зеркал заднего вида, сидений и руля. В топовом оснащении предлагается атмосферная подсветка салона с выбором разных цветов, пакет электронных ассистентов вождения и 19-дюймовые колёсные диски.

При выборе цветового оформления кузова доступны белый, жемчужно-белый, чёрный, серый, синий, голубой и коричневый цвета. Расцветка салона возможна в трёх вариантах — бело-синий, красный и чёрный.

S07 станет второй моделью Soueast на российском рынке после флагманской S09. Цена и точная дата старта продаж ещё не анонсированы.