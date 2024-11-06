Россияне назвали приемлемую цену нового автомобиля в 2024 году

Россияне назвали приемлемую цену нового автомобиля
Средний бюджет российских автолюбителей за последний год вырос на 250 тысяч рублей.
Большинство российских автомобилистов готовы потратить на новую легковую машину максимум полтора миллиона рублей. К такому выводу пришла «Газета.Ru» по итогам опроса.
27% респондентов назвали приемлемой стоимость автомобиля от 1 до 1,5 млн рублей. Примечательно, что в прошлом году оптимальный бюджет на авто варьировался в диапазоне между 800 тысяч и 1,2 млн рублей.
«Ценовые ожидания россиян растут вместе с доходами», — пояснили авторы опроса, отметив, что эти ожидания соответствуют средним ценам на новые и б/у автомобили по стране.
22% участников исследования готовы потратить 1,5-2 млн рублей. Ещё 14% рассматривают вариант с покупкой машины ценой от 2 млн до 3 млн рублей. Только каждый десятый опрошенный автолюбитель, около 9%, готов потратить на транспортное средство свыше 3 млн рублей. Примерно столько же россиян намерены вложить в приобретение не больше 500 тысяч рублей.
Наконец, 18% от общего количества участников рассчитывают потратить на автомобиль от 500 тысяч до 1 млн рублей. Участие в опросе приняли 3,5 тысячи россиян. Только 350 из них, лишь 10%, планируют приобрести автомобиль в течение ближайшего года.