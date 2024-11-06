Россияне назвали приемлемую цену нового автомобиля в 2024 году

Средний бюджет российских автолюбителей за последний год вырос на 250 тысяч рублей.

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Большинство российских автомобилистов готовы потратить на новую легковую машину максимум полтора миллиона рублей. К такому выводу пришла «Газета.Ru» по итогам опроса.

27% респондентов назвали приемлемой стоимость автомобиля от 1 до 1,5 млн рублей. Примечательно, что в прошлом году оптимальный бюджет на авто варьировался в диапазоне между 800 тысяч и 1,2 млн рублей.

«Ценовые ожидания россиян растут вместе с доходами», — пояснили авторы опроса, отметив, что эти ожидания соответствуют средним ценам на новые и б/у автомобили по стране.

22% участников исследования готовы потратить 1,5-2 млн рублей. Ещё 14% рассматривают вариант с покупкой машины ценой от 2 млн до 3 млн рублей. Только каждый десятый опрошенный автолюбитель, около 9%, готов потратить на транспортное средство свыше 3 млн рублей. Примерно столько же россиян намерены вложить в приобретение не больше 500 тысяч рублей.

Наконец, 18% от общего количества участников рассчитывают потратить на автомобиль от 500 тысяч до 1 млн рублей. Участие в опросе приняли 3,5 тысячи россиян. Только 350 из них, лишь 10%, планируют приобрести автомобиль в течение ближайшего года.