Спрос на автомобили «Москвич» вырос почти в два раза

Стали известны результаты продаж машин московского автозавода с начала 2024 года.

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Россияне приобрели около 15 тысяч автомобилей марки «Москвич» с начала текущего года. Это на 93% больше объёма продаж за первые девять месяцев прошлого года, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

Если год назад объём реализации «Москвичей» с января по сентябрь включительно составил 7651 единицу, то теперь достиг цифры в 14 775 штук. Пик продаж пришёлся на март, когда московский автозавод продал 2466 машин. На втором месте апрель с показателем 2111 единиц. В рекордный для российского рынка сентябрь автомобили столичного предприятия приобрели 1954 клиентов.

На сегодняшний день в линейке московского завода представлены локализованные автомобили китайского бренда JAC. Самой востребованной моделью стал кроссовер «Москвич 3» (JS4), за первые десять месяцев текущего года разошедшийся тиражом 12 283 экземпляров — это 83% от всего объёма реализации.

На втором месте находится седан «Москвич 6» (J7) — 1414 штук. Владельцами электрокроссовера «Москвич 3е» (E40X) стали 1078 человек. По итогам текущего года московский автозавод планирует продать 27 тысяч автомобилей. Цель «Москвича» на следующий год — 35-40 тысяч единиц.