В России стартовали продажи кроссовера Jetour X50

Самый доступный паркетник китайского бренда обойдётся российскому автомобилисту в 1,9 млн рублей.

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Российское подразделение Jetour объявило о поступлении в продажу нового кроссовера X50. Паркетник, доступный в дилерских центрах с 6 ноября, предлагается в трёх вариантах оснащения и двух моторных версиях.

Базовая версия Comfort получила бензиновый 1,5-литровый атмосферник мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Средняя и топовая модификации оснащены 1,5-литровым турбомотором с отдачей 147 сил и 6-ступенчатым «автоматом». Привод во всех версиях — передний.

В начальное оснащение входят зимний пакет опций, бесключевой доступ, сиденья с отделкой из искусственной кожи, камера заднего вида, галогеновые фары, датчики света и дождя. В более старших версиях, помимо дополнительных опций имеется диодная оптика, подогрев задних сидений и люк в крыше.

Стоимость X50 в базовой комплектации составит 1 990 000 рублей. Ценник версии со средним оснащением — 2 290 000 рублей, а топовое исполнение стоит 2 440 000 рублей.

X50 стал пятой моделью Jetour, официальной представленной на российском рынке. За год с момента прихода Jetour в Россию в продажу также поступили T2, Dashing, X70 Plus и X90 Plus.