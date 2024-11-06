В России ужесточат продажу автозапчастей и моторного масла

Российские ведомства нашли способ борьбы с контрафактными товарами из-за рубежа.

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Поддельные автомобильные масла и запчасти предложили блокировать на кассах при продаже. Отличать качественную продукцию от контрафактной предлагается по специальной маркировке, пишет газета «Известия»

Меры по борьбе с контрафактными деталями и смазочными материалами на рынке обсудил Комитет по регламенту Совфеда, участие в заседании которого приняли представители Минпромторга, Росстандарта, Роспотребнадзора, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы.

Согласованный министерствами документ направлен на рассмотрение в правительство РФ. Если законопроект будет одобрен, товары в автомагазинах получат обязательную специальную маркировку.

Каждая марка будет занесена в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров. Без неё продать масло или запчасти не получится.

«Отсутствие информации о товаре в этой системе может служить основанием для запрета его продажи», — говорится в документе.

По словам экспертов, доля поддельных моторных масел на российском рынке увеличилась с 30% до 50% за последние три года. Этому поспособствовали уход из России крупных иностранных производителей и поставки по параллельному импорту, при которых сложно контролировать качество продукции.