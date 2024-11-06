Раскрыты подробности выхода Lada на арабский рынок

В интернете запустили сайт с ценами и адресом официального дилера российской марки в Эмиратах.

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Расскречены арабские цены на автомобили АвтоВАЗа и другие детали выхода российского концерна на рынок в Объединённых Арабских Эмиратах. Линейка тольяттинского автогиганта, стоимость моделей и наименование, адрес дистрибьютора представлены на официальном сайте Lada для клиентов на Ближнем Востоке.

Судя по пустующему разделу новостей и нескольким нефункционирующим разделам, портал находится на стадии бета-тестирования. А в качестве языка сайта доступен только английский — арабской вязи пока нет.

При этом на сайте уже представлены все технические данные, обзоры и цены автомобилей Lada, которые будут доступны к покупке в ОАЭ. На арабском рынке АвтоВАЗ представит весь свой действующий модельный ряд: Lada Vesta, Granta и Largus, Niva Legend и Niva Travel. Доступны и спортивные версии Granta и Vesta.

Как и в России, самой дорогой моделью станет универсал Lada Vesta SW в комплектации Sportline, который обойдётся арабским автолюбителям в 98 710 дирхамов (2,64 млн рублей). Самый бюджетный автомобиль — Niva Legend за 67 000 дирхамов (1,79 млн рублей).

Официальным дистрибьютором Lada в Эмиратах, по сведениям на сайте, выступает дилерская компания Pearl Motors – Luxury Automobiles. Пока на портале указан только один шоу-рум — в Дубае.

Официального объявления о запуске дилерской сети и начале продаж в ОАЭ со стороны АвтоВАЗа пока не поступило. Минувшим летом президент российской компании Максим Соколов заявил журналистам, что поставки автомобилей из Тольятти и Ижевска в Эмираты начнутся до конца 2024 года.