Скромный пикап Toyota превратили в гоночную машину

Модернизация грузовичка заняла всего неделю.

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Японская компания Toyota продемонстрировала, что даже скромный коммерческий автомобиль можно преобразить в гоночную машину. Пикап Hilux Champ стоимостью всего 13,6 тысячи долларов или 1,3 млн рублей в своём заводском виде был оборудован 2,0-литровым мотором мощностью 139 л.с. и разгонялся всего до 135 км/ч. Теперь эта машина участвует в шоссейно-кольцевых соревнованиях наравне с такими «монстрами», как Ford Ranger и Mitsubishi Triton, рассказывает Motor1.

Модернизацию грузовичка провело спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing в Таиланде — специально для участия в местном первенстве Super Pickup среди пикапов. Под капот установили 2,4-литровый турбодизель мощностью более 160 сил. Также машина получила новую топливную и выхлопную системы. Для более эффективного охлаждения двигателя конструкторы поменяли радиаторную решётку и установили увеличенный воздухозаборник.

Постарались в Toyota Gazoo Racing и над аэродинамикой. Неуклюжий квадратный грузовичок получил закруглённые бамперы и передний сплиттер, генерирующий прижимную силу спереди, и внушительное по размерам заднее антикрыло. За счёт пересмотра конструкции подвески дорожный просвет уменьшился. Изменился также угол развала колёс, что улучшило управляемость в поворотах.

Кузов оснащён трубчатым каркасом безопасности, а изначально двухместный салон переоборудован в одноместный. Руль и сиденье заменены на гоночные аналоги Sparco, крупнейшего в мире поставщика производителя автоспортивной экипировки.

Единственный недостаток — скорости на фоне конкурентов Hilux Champ пока не хватает. Лучшим достижением Toyota Gazoo Racing в шести стартах с этой машиной стало 11-е место среди трёх десятков участников.

Стоит отметить, что Toyota Hilux Champ — не единственный гоночный автомобиль, построенный тайским подразделением Toyota Gazoo Racing на базе серийной модели. В портфолио бюро имеются также модернизированные Yaris, Corolla, Hilux и GR Supra, которые представлены в различных гоночных категориях, включая суточную гонку «24 часа Нюрбургринга».