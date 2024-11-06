Названы пять бестселлеров российского авторынка в октябре

Представлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в России по итогам второго месяца осени.

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Четыре китайских и один российский автопроизводитель заняли топ-5 по количеству проданных новых легковых машин в октябре. На их долю пришлось 65% от всего объёма рынка, установившего очередной рекорд, подсчитал «Автостат».

В общей сумме в октябре россияне приобрели 171,2 тысяч новых легковушек. Это максимальный показатель с апреля 2021 года – тогда было продано 171,5 тысяч автомобилей. Почти две трети от всех продаж в прошлом месяце пришлись на машины пяти автоконцернов.

Лидерство на российском рынке с практически двукратным перевесом удерживает российская Lada, транспортные средства которой в октябре разошлись тиражом 44,8 тысячи экземпляров. Второе место занял Haval — 23,8 тысяч штук. Третья строчка осталась за Geely с показателем 17,2 тысяч единиц.

Следом расположились Chery (15,1 тысяч) и Changan (11 тысяч), тогда как остальные автокомпании реализовали меньше 5 тысяч машин. Среди марок впереди тоже АвтоВАЗ. Бестселлером стали автомобили семейства Lada Granta, приобретённые в количестве 21 199 штук. Lada Vesta в объёме 11 335 экземпляров – на третьем месте.

Между двумя «Ладами» расположился Haval Jolion, владельцами которого стали 11 367 клиентов. Две родственные модели Chery Tiggo 7 Pro Max (6618 единиц) и Tiggo 4 Pro (5332 штуки) замкнули топ-5. Во второй половине десятки разместились ещё две машины Lada — Niva Travel (5013 штук) и Niva Legend (4930 штук) на седьмом и восьмом местах соответственно.