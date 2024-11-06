В России начали продавать дешевый кроссовер Jetour X50 за 2 млн рублей

В России появился в продаже новый кроссовер Jetour X50 стоимостью от 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании Jetour в России.

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Автомобиль получила три уровня оснащения и два силовых агрегата с безальтернативным передним приводом, купить машину можно от 2 до 2,5 млн рублей. Базовая модификация Comfort наделена атмосферным полуторалитровым мотором на 113 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач. В начальную комплектацию автомобиля входят 17-дюймовые колёса, передние подушки безопасности, подогревы передних кресел и лобового стекла.

Версия Elite стоимостью 2,3 млн рублей отличается 147-сильным двигателем 1.5 и роботизированной трансмиссией. Кроссовер в старшей комплектации получил светодиодную оптику, боковые подушки, электроругулировки водительского кресла и беспроводную зарядку для смартфона. Самый дорогая версия Luxury дополнительно оснащается функциями слежения за скрытыми зонами и ассистентом предупреждения о столкновении автомобиля, а также 18-дюймовыми колёсными дисками.