Toyota представила электрическое аэротакси

Японский автогигант при помощи американских партнёров разработал летающую машину.

© Toyota Motor Corporation

Компания Toyota успешно провела экспериментальный полёт воздушного такси. Машина работает исключительно на электричестве и развивает скорость в воздухе свыше 300 км/ч, сообщила пресс-служба компании.

Аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой способно перевозить до четырёх человек, не считая пилота. Аппарат оборудован пятью лопастями, разгоняется до 321 км/ч и преодолевает расстояние до 160 км.

При этом электродвигатель практически не слышно: громкость на высоте около 500 метров составляет всего 45 децибел. Такой уровень звука можно сравнить с шелестом листьев или шумом обычного домашнего кондиционера.

Инновационное транспортное средство создано Toyota в тандеме с американским стартапом Joby Aviation, который как раз специализируется на летающих аппаратах. Испытания прошли в районе знаменитой горы Фудзияма, рядом с которой у японской компании построен технический центр. На мероприятии присутствовал председатель Toyota, внук основателя компании Акио Тойода.

Аэротакси Toyota и Joby предназначено для быстрых пассажирских полётов в городских условиях. Подобные проекты есть и в разработке у других известных компаний — к примеру, как у автомобильных Hyundai и Rolls-Royce, так и у авиационных Boeing и Airbus.