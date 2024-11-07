Skoda рассекретила бюджетный кроссовер Kylaq

Новый автомобиль чешской компании стоит меньше 1 млн рублей.

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Субкомпактный кроссовер Skoda Kylaq в ближайшие месяцы поступит в продажу. Модель разработана специально для индийского рынка, но будет доступна к приобретению и в других странах. Пресс-служба чешского автопроизводителя уже представила технические подробности и комплектации бюджетной новинки.

Kylaq станет самым компактным паркетником во всём концерне VAG, а не только в модельном ряду Skoda. Длина машины составляет всего 3995 мм, колёсная база — 2566 мм. Под капотом установлена бензиновая «турботройка» рабочим объёмом 1,0 литра, как и в других бюджетниках — Kushaq и Slavia.

Агрегат выдаёт 114 л.с. и 178 Н·м крутящего момента. По коробке передач возможны два варианта: 6-ступенчатый «автомат» и «механика» — тоже с шестью передачами. Привод — только передний.

Несмотря на статус бюджетного автомобиля, Kylaq оснащён мультимедийной системой с 10-дюймовый дисплеем и 8-дюймовой цифровой «приборкой». В топовой комплектации доступны автоматический климат-контроль, беспроводная зарядка, вентилируемые сиденья и люк на крыше, а также камера кругового обзора на 360 градусов.

Кроме того, даже в базовой комплектации автомобиль имеет 25 систем активной и пассивной безопасности. Среди них — система курсовой устойчивости (ESP), шесть подушек безопасности, контроль давления в шинах, трёхточечные ремни безопасности на всех креслах и многие другие опции.

Приём заказов на покупку Skoda Kylaq будет открыт 2 декабря. Первые поставки автомобилей клиентам запланированы на конец января следующего года. Стоимость бюджетного кроссовера — $9300 или 913 тысяч рублей по текущему курсу.