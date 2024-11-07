В России появится новый китайский автобренд Rox Motor

Под новой маркой на российском рынке будет продаваться гибрид Rox 01.

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До конца ноября в российских автосалонах начнутся продажи автомобилей новой китайской марки Rox Motor. Пока, правда, в линейке бренда имеется всего одна модель, сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

Единственная машина под маркой Rox Motor — брутальный гибридный внедорожник Rox 01. Автомобиль внешне напоминает британский Land Rover Defender и имеет, например, такие же квадратные формы кузова. Самое заметное отличие — другой дизайн передней и задней оптики.

Не уступает «китаец» оригиналу и в габаритах: длина — 5050 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм, размер колёсной базы составляет внушительные 3010 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель.

Поскольку гибридная система последовательная, ДВС выступает только в качестве генератора электричества для зарядки тяговой батареи на ходу. В движение машину приводят два электромотора, суммарно выдающие 476 сил. Запас хода на электричестве — 235 км, при полностью заполненном 70-литровом баке Rox 01 проезжает до 1115 км.

До сих пор Rox 01 поставлялся на российский рынок по параллельному импорту, причём под другими названиями — такими как Polarstone 01 и Jishi 01. Стоимость машины в этом случае составляла 5,9-8,5 млн рублей. Источники полагают, что ценник на кроссовер при официальной продаже будет в пределах 7 млн рублей.