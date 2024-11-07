«Рольф» выбрал место для собственного автозавода

Российский автодилер выпустит первый автомобиль под своим брендом до конца 2027 года.

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Один из крупнейших российских автодилеров «Рольф» организует производство автомобилей под своей маркой. Сборочный завод будет построен на базе индустриального парка «Пущино» в подмосковном Серпухове, рассказал генеральный директор компании Роман Антонов изданию «Коммерсантъ».

Предприятие будет работать по полному циклу — со сваркой и покраской кузовов. Сейчас «Рольф» ведёт переговоры с потенциальными партнёрами, в том числе с автоконцернами из Китая.

«Трудностей в переговорном процессе нет, и мы их не прогнозируем», — отметил Антонов. Сумму инвестиций и объём производства топ-менеджер раскрывать не стал.

Выпуск предсерийного прототипа запланирован на 2026-2027 годы. Как рассказал на пресс-конференции в начале октября новый владелец холдинга Умар Кремлёв, первым автомобилем «Рольф» станет бюджетный седан.