«Рольф» выбрал место для собственного автозавода
Российский автодилер выпустит первый автомобиль под своим брендом до конца 2027 года.
Один из крупнейших российских автодилеров «Рольф» организует производство автомобилей под своей маркой. Сборочный завод будет построен на базе индустриального парка «Пущино» в подмосковном Серпухове, рассказал генеральный директор компании Роман Антонов изданию «Коммерсантъ».
Предприятие будет работать по полному циклу — со сваркой и покраской кузовов. Сейчас «Рольф» ведёт переговоры с потенциальными партнёрами, в том числе с автоконцернами из Китая.
«Трудностей в переговорном процессе нет, и мы их не прогнозируем», — отметил Антонов. Сумму инвестиций и объём производства топ-менеджер раскрывать не стал.
Выпуск предсерийного прототипа запланирован на 2026-2027 годы. Как рассказал на пресс-конференции в начале октября новый владелец холдинга Умар Кремлёв, первым автомобилем «Рольф» станет бюджетный седан.