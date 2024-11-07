АвтоВАЗ пока не определился с продажами Lada Iskra в ОАЭ

Российский автогигант назвал условия поставок новейшей модели Lada на ближневосточный рынок.

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Решение о продажах автомобилей нового семейства Lada Iskra в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) пока не принято. Об этом заявила пресс-служба «АвтоВАЗа».

Накануне, 6 ноября, стало известно о том, что ведущий российский автоконцерн готовится к выходу на рынок в ОАЭ. В тестовом режиме заработал официальный сайт для арабских клиентов, где в том числе указан официальный дистрибьютор. В разделе с каталогами и прайс-листами доступны все действующие модели Lada: Vesta, Granta, Largus, Niva Legend и Travel.

«Наши партнёры самостоятельно формируют модельный ряд для локального рынка», — ответил официальный представитель российской компании на запрос «Газеты.Ru» о потенциальных продажах Lada Iskra в Эмиратах.

Серийное производство Iskra стартует в январе 2025 года, а спустя два месяца, в марте, новинка появится в продаже в России. Машина будет выпускаться в кузовах седан, универсал и кросс-универсал и займёт нишу между бюджетной моделью Granta и флагманом Vesta. Стоимость «Искры» в зависимости от варианта оснащения составит от 1 100 000 до 1 400 000 рублей.