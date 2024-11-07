Yangwang U9 побил рекорд скорости среди китайских автомобилей

1306-сильный гиперкар на 16 км/ч превзошёл своё прошлое рекордное достижение.

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Новейший электрический гиперкар Yangwang U9 второй раз за последние три месяца подтвердил статус самого быстрого «китайца». Автомобиль с четырьмя электромоторами разогнался до рекордной отметки в 391 км/ч, передаёт портал Autohome.

Заезды прошли на 12-километровой овальной трассе ATP в немецком Папенбурге. Специально для рекорда машину модернизировали: инженеры доработали аэродинамику и установили облегчённые гоночные шины. Кроме того, были сняты электронные ограничения по ресурсу и мощности силовой установки.

Технические данные модернизированной машины в дочерней компании BYD не раскрыли. Что касается характеристик серийной версии Yangwang U9, то гиперкар оснащён силовой установкой мощностью 1306 л.с. и полным приводом. До «сотни» электрокар разгоняется всего за 2,3 секунды. Интересно, что заявленная максимальная скорость составляет всего 309 км/ч.

Yangwang U9 обновил свой же рекорд. В августе текущего электромобиль развил рекордные для китайских серийных машин 375,12 км/ч. Так быстро не ездит даже Hongqi S9 с силовым агрегатом мощностью 1400 л.с. и «паспортной» максималкой 400 км/ч!