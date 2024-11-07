В Лас-Вегасе показали 2800-сильный Chevrolet

Ретро-кар полностью собран вручную и получил силовой агрегат от производителя моторов для дрэгстеров.

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Выставка тюнинга и автомобильных компонентов Sema по праву считается одним из самых ярких событий в мировой автоиндустрии. Большие и маленькие тюнинговые ателье привозят сюда каждый год интересные и иногда просто невероятные экспонаты. На нынешнем мероприятии в Лас-Вегасе таким проектом стал ретромод Chevy Chevelle Doughboy.

Как пишет портал Carscoops, кастомный автомобиль стилизован под 2-дверный купе Chevrolet Chevelle, который был популярен в США в 60-х и 70-х годах. Все детали для машины изготовлены вручную — на 3D-принтере и станках с ЧПУ. Разработчики из команды Blazin Rodz записали весь процесс сборки на видео и опубликовали на Youtube в виде сериала.

Участие в разработке силового агрегата для Doughboy принимала американская моторостроительная компания Brodix, которая в том числе специализируется на постройке двигателей для дрэгстеров мощностью 12 000 лошадиных сил. И Chevy Chevelle Doughboy получил действительно мощный мотор. 8,8-литровый V8 с двумя турбинами выдаёт сумасшедшие 2800 «лошадок».

«Обут» автомобиль в 20-дюймовые спортивные шины Michelin. Брутальности машине добавляет дизайн кузова в цвете тёмно-синий металлик и массивный передний бампер сложной формы с минимальным дорожным просветом.

Салон оснащён каркасом безопасности из высокопрочной и лёгкой стали. Водительское место оборудовано рулём от Audi R8 и гоночной 12-дюймовой приборной панелью Motec C1812.

«Приборка», помимо скорости и оборотов мотора, показывает расход топлива в реальном времени, давление в масляных и топливных магистралях и даже фиксирует время прохождения круга. Последняя функция не такая уж и бесполезная, как может показаться. Скорее всего, такой мощный автомобиль не будет допущен на дороги общего пользования и пригодится только на гоночных трассах.