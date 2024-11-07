На заводе MAN в Санкт-Петербурге будут выпускать грузовики БАЗ

Тягачи и самосвалы будут собирать из российских деталей, узлов и агрегатов.

© АО «Романов»

В России готовится к запуску новый бренд большегрузов. Причём речь идёт не о сборке китайских грузовиков, а о полноценном производстве отечественной техники. Грузовики под наименованием БАЗ будут состоять только из российских компонентов.

Как сообщает Telegram-канал «Грузовики и вообще», производство будет располагаться в Санкт-Петербурге — на площадках бывшего завода по выпуску Scania и MAN. С февраля текущего года арендатором завода в Шушарах на пять лет стала компания «Романов», созданная командой ведущих российских конструкторов, инженеров и специалистов в области производства автомобилей. Именно этой фирме и принадлежит марка БАЗ.

Грузовая техника нового отечественного производителя полностью собирается из российских деталей, узлов и агрегатов. Ещё минувшим летом на петербургском заводе запустили в производство кабины для машин БАЗ. Двигатели предприятию поставляет Ярославский моторный завод (ЯМЗ).

Премьера модельного ряда БАЗ состоится в рамках Международной выставки Comtrans International-2024, которая пройдёт с 10 по 13 декабря в Москве. Флагманами нового российского бренда большегрузов станут магистральный тягач и самосвал грузоподъёмностью 36 тонн.

Мощности бывшего предприятия MAN в Санкт-Петербурге рассчитаны на выпуск 13,5 тысяч машин в год. Завод был построен в 2013 году и обеспечивает занятость для 90 человек.