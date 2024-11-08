Audi представила одноименный суббренд AUDI без логотипа

Главным отличием стало написание бренда Audi заглавными буквами и отсутствие знаменитых «четырёх колец».

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Немецкая компания Audi объявила о запуске суббренда и показала первую машину под этим торговым знаком. Наименование новой марки — AUDI, причём обошлось без фирменного логотипа, сообщает Reuters.

Новый бренд создан в техническом партнёрстве с китайской автомобильной компанией SAIC и предназначен только для рынка КНР. Ещё в прошлом году стороны заключили соглашение о совместной разработке электромобиля, который и получит «шильдик» AUDI без «четырёх колец».

Концепт-кар был показан на презентации бренда AUDI в Шанхае. Хэтчбек оснащён электрической силовой установкой мощностью 764 л.с. и разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды. Запас хода на одном заряде составляет 700 км. По габаритам — 4870 х 1990 х 1460 мм и колёсной базе 2950 мм — электрокар находится в одном классе с бензиновой Audi A5.

В серийное производство AUDI E поступит летом 2025 года. Так немцы рассчитывают значительно омолодить свою потребительскую аудиторию. Дело в том, что в большинстве западных стран средний возраст покупателей автомобилей премиального сегмента составляет 55 лет, а в Китае он намного ниже — 30-35 лет.