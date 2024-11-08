В России зафиксирован 12-летний рекорд ввоза иномарок

Больше автомобилей из-за рубежа было завезено в нашу страну только в августе 2012 года.

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Прошлый месяц стал рекордным для российского рынка по импорту новых легковых автомобилей. Причём максимум установлен не только в годовом срезе, а за последние 12 лет, передаёт «Автостат».

Ввоз иномарок в Россию ставил рекорды последние пару месяцев. В августе было ввезено 89 тысяч машин, в сентябре – 104 тысячи. А в октябре объём импорта достиг 112 тысяч. Это наивысший показатель ввоза легковушек без пробега с августа 2012 года, когда на российский рынок поступило 120 тысяч новых иномарок.

В общей сложности с января по октябрь текущего года в Россию завезено 795 тысяч новых легковушек. Для сравнения, в 2023 году за первые десять месяцев было импортировано на 32% меньше — 547 тысяч штук.

Главной причиной столь резкого роста импорта автомобилей в Россию за последний год стало повышение утилизационного сбора с 1 октября, о котором было известно ещё летом. Автодилеры и импортёры постарались по максимуму пополнить складские запасы иномарок до вступления в силу новых ставок, которые выше предыдущих на 70-85%.