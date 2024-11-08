Mercedes-AMG выпустит собственный 1000-сильный кроссовер

Спортивное подразделение Mercedes-Benz объявило о создании мощного электрического кроссовера.

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Компания Mercedes-AMG анонсировала создание первого собственного кроссовера за свою 57-летнюю историю, который не будет иметь менее мощных версий под маркой Mercedes-Benz. Автомобиль получит полностью электрическую силовую установку и поступит в серийное производство в 2026 году.

Пока представлен только тизер с очертаниями кузова полноразмерного кроссовера. При этом объявлено, что модель будет построена на продвинутой электрической платформе AMG.EA, самостоятельно разработанной спортивным подразделением компании из Штутгарта.

В полноприводном варианте «тележка» оснащается двумя электромоторами по 500 сил, полноуправляемым шасси и активной подвеской. 800-вольтовая архитектура означает, что запас хода составит до 700 км, а зарядка с 10% до 80% будет занимать всего 20 минут.

«В первую очередь, это автомобиль AMG, а электрокар — во-вторых. Я имею в виду, что наша новая машина будет превосходна не только как электромобиль, но и воплотит в себе основные качества AMG, а именно — мощность и эмоции», — анонсировал проект глава Mercedes-AMG Михаэль Шибе.

Испытания предсерийного прототипа неназванного пока вседорожника стартуют грядущей зимой. В настоящий момент AMG активно тестирует свой электрический седан, который, как и будущий кроссовер, построен на платформе AMG.EA.