Exlantix привезет в Россию две версии седана ES

Китайский производитель автомобилей премиум-класса анонсировал ещё одну новинку для российского рынка.

© Exlantix

Премиальный седан Exlantix ES будет продаваться в России не только с электрическим двигателем, как было объявлено в июле нынешнего года. Китайский бренд привезёт ещё и гибридную версию, сообщила пресс-служба российского подразделения.

Гибрид получил два электродвигателя и 1,5-литровый турбомотор, выступающий в качестве генератора электричества для подзарядки тяговой батареи. Мощность силовой установки и запас хода в Exlantix раскрывать пока не стали.

Из оснащения гибридного седана ES анонсирована адаптивная пневмоподвеска, которая позволяет выставлять высоту дорожного просвета до 180 мм. Амортизаторы изменяемой жёсткости, в свою очередь, обеспечивают высокую плавность хода и управляемость автомобиля. Имеется также «зимний» пакет с обогревом всех сидений, руля, лобового стекла и тягового аккумулятора.

В продажу гибрид Exlantix ES поступит одновременно с электрической версией и ранее анонсированным кроссовером ET — в первом квартале 2025 года. Эти модели станут первыми для китайского автопроизводителя на российском рынке.