Первый электрический Bentley появится в 2026 году

Английская компания анонсировала премьеру первого в истории марки городского кроссовера на электричестве.

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Британский производитель люксовых автомобилей Bentley поделился планами по выпуску своей первой «зелёной» машины. Предсерийный прототип будет собран к 2026 году, об этом компания объявила в рамках презентации программы Beyond 100+ по электрификации своего модельного ряда.

Первой полностью электрической моделью Bentley станет компактный городской кроссовер. По сведениям портала CarBuzz, базироваться новинка будет на платформе, которая уже применяется на электрических Audi Q6 e-tron и Porsche Macan.

«Я не стану пока вдаваться в подробности, но могу заверить, что запас хода и скорость зарядки будут на высоте», — заявил новый президент и генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер.

Новейшая электрическая платформа PPE (Premium Platform Electric), на которой, предположительно, будет построен кроссовер, имеет 800-вольтовую бортовую систему. В архитектуре предусмотрена одна батарея с запасом хода до 625 км, зарядка которой с 10% до 80% занимает всего 21 минуту.

Пока из электрифицированных автомобилей в линейке Bentley представлены только гибриды. Среди них такие модели, как кроссовер Bentayga, купе Continental GT S, кабриолет Continental GTC S и седан Flying Spur S.