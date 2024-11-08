«Ростех» построит автозавод вместе с китайским партнёром
Предприятие по выпуску автомобилей будет располагаться в Подмосковье или Сибири.
«Ростех» достиг договорённости с китайским автопроизводителем о строительстве завода для сборки машин. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече со студентами МАИ.
Переговоры, по словам топ-менеджера, состоялись в ходе визита делегации «Ростеха» на одно из крупнейших машиностроительных предприятий в Поднебесной.
«Очень передовое производство — больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Договорились, что постараемся построить такой же завод у нас. Может быть, в Подмосковье или в Сибири», — цитирует Чемезова информационное агентство ТАСС.
О каком китайском автомобильном концерне идёт речь, руководитель госкорпорации не уточнил. В настоящее время «Ростеху» принадлежат акции таких российских автопроизводителей, как АвтоВАЗ и КамАЗ.
Помимо транспортной сферы, российская госкорпорация объединяет сотни производственных предприятий по всей стране из самых разных отраслей, таких как медицина, авиация, космонавтика, двигателестроение, экология.