«Ростех» построит автозавод вместе с китайским партнёром

Предприятие по выпуску автомобилей будет располагаться в Подмосковье или Сибири.

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«Ростех» достиг договорённости с китайским автопроизводителем о строительстве завода для сборки машин. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече со студентами МАИ.

Переговоры, по словам топ-менеджера, состоялись в ходе визита делегации «Ростеха» на одно из крупнейших машиностроительных предприятий в Поднебесной.

«Очень передовое производство — больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Договорились, что постараемся построить такой же завод у нас. Может быть, в Подмосковье или в Сибири», — цитирует Чемезова информационное агентство ТАСС.

О каком китайском автомобильном концерне идёт речь, руководитель госкорпорации не уточнил. В настоящее время «Ростеху» принадлежат акции таких российских автопроизводителей, как АвтоВАЗ и КамАЗ.

Помимо транспортной сферы, российская госкорпорация объединяет сотни производственных предприятий по всей стране из самых разных отраслей, таких как медицина, авиация, космонавтика, двигателестроение, экология.