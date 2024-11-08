КамАЗ откроет завод за рубежом

Ведущий российский производитель тяжёлой техники запустит предприятие на американском континенте.

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Российский производитель грузовиков и автобусов КамАЗ наладит выпуск своей техники в Южной Америке. Компания подписала соглашение о создании сборочного производства в Венесуэле, сообщила пресс-служба завода.

Предприятие в Каракасе будет выпускать самосвалы грузоподъёмностью до 20 тонн, машины для коммунальных служб, как мусоровозы и поливальная, подметальная техника, а также автобусы вместимостью до 60 человек. КамАЗ планирует поставлять готовые машинокомплекты, то есть полностью разобранные автомобили. Площадка на базе местного завода J.C. Internacional 2004 CA наладит сборку.

«Объёмы поставок находятся в стадии обсуждения», — отметили в компании из Набережных Челнов.

По состоянию на сегодняшний день грузовики и автобусы КамАЗ выпускают в таких зарубежных странах, как Казахстан, Азербайджан, Литва, Индия, Пакистан и Вьетнам. Ведутся переговоры о запуске сборочного производства в Аргентине и Южной Африке.