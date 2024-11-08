Стали известны подробности Changan CS75 Plus для России

Китайский автоконцерн Changan раскрыл технические характеристики и дизайн третьей генерации городского кроссовера CS75 Plus.

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Во второй половине ноября новинка поступит в продажу в России, сообщила пресс-служба бренда.

По размерам CS75 Plus находится в одном классе с Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed TXL и Geely Galaxy L7. Длина паркетника равна 4700 мм при расстоянии 2710 мм между осями. Вместимость багажника составляет 620 литров и увеличивается до 1450 литров, если сложить задний ряд сидений.

Кроссовер будет доступен российским клиентам в двух моторных вариантах — 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 188 л.с. и 223-сильный турбированный агрегат объёмом 2,0 литра. Коробка передач — 8-ступенчатый классический «автомат», привод — только передний.

Зато паркетник представлен сразу в трёх комплектациях. В базовое оснащение входят шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, 19-дюймовые колёса, электроприводы передних сидений и двери багажника, панорамная крыша и набор электронных ассистентов.

К услугам водителя и пассажиров предлагаются также 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы и аудиосистема на шесть динамиков. Стоимость обновлённого кроссовера пока не обнародована. Минимальная цена дорестайлинговой модели CS75 Plus — 2 849 900 рублей.