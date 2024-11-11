Российский флаг на госномерах станет обязательным

В Госдуме анонсировали утверждение нового закона до конца 2024 года.

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Изображение российского флага на государственном регистрационном знаке автомобиля станет обязательным с 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По действующим нормам на номерном знаке должна быть надпись RUS, а наличие значка с российским триколором в правом нижнем углу никак не регламентировано

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ», — написал депутат в своём Telegram-канале

Согласно проекту изменений в государственный стандарт, требование будет распространяться только на новые номерные знаки. Автовладельцев, ранее получивших номера без триколора, поправки не коснутся.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал лишать автомобилистов водительского удостоверения за отсутствие государственного флага России на регистрационном знаке.

По его словам, таким образом граждане проявляют неуважение к обществу и официальной символике страны. В ГАИ в ответ сообщили, что работа над поправками ведётся и будет закончена до конца текущего года. Точный перечень штрафов пока неизвестен.