Автопром сможет не платить утильсбор до конца 2025 года

Отечественные компании освободят от ежеквартальных перечислений в госбюджет до 15 декабря следующего года.

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Крупнейшие российские автопроизводители получат отсрочку по перечислению утилизационного сбора в государственный бюджет. Соответствующий проект постановления Минпромторга РФ опубликован на Федеральном портале правовых актов.

Как сказано в документе, российские автомобильные компании, подписавшие специальный инвестиционный договор с ведомством, могут внести оплату за «утиль» 15 декабря 2025 года. Под отсрочку подпадут три последних месяца текущего года и три первых квартала следующего года.

Платёж за переработку вышедших из строя легковушек и грузовых машин концерны осуществляют ежеквартально. Отсрочка на несколько кварталов помогает компаниям высвободить многомиллиардные средства на этот срок и направить их на поддержку и стабилизацию собственного производства, осуществление инвестиционных проектов и своевременную выплату заработанной платы сотрудникам.

Стоит отметить, что подобные послабления по утильсбору российские автопроизводители получают с 2022 года. Постановление о новой отсрочке должно быть утверждено до 15 февраля 2025 года — следующей даты, когда концерны обязаны сделать перечисление в госбюджет.