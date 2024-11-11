В России зарегистрировали новый автомобильный бренд

Марка получила название Novo.

© AGR Automotive Group

Собственник бывших производственных площадок Volkswagen и Hyundai в России компания «АГР» подала заявку в Роспатент на регистрацию нового автомобильного бренда. Внимание на это обратил портал «Автопоток».

Бренд получил наименование Novo и логотип с надписью на латинском и буквой «О» с прорезями в верхнем левом углу и нижнем правом. Каких-либо подробностей и инсайдов о том, какие автомобили будут выпускаться под этой маркой, пока нет.

В мае 2023 года «Арт-Финанс», материнская компания AGR Automotive Group, приобрела бывший автозавод Volkswagen в Калуге. В январе текущего года концерн выкупил также две производственные площадки Hyundai в Санкт-Петербурге. Все эти предприятия были переименованы в автомобильный завод «АГР».

В настоящее время площадки AGR выпускают машины Hyundai и Kia под своим брендом Solaris. В августе текущего года компания зарегистрировала марку Argo, которой пока применения не нашла.